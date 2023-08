Demme all’Hertha? L’allenatore smentisce: “Mai parlato con lui, sono solo voci”

Diego Demme è uno dei calciatori del Napoli in uscita.

Diego Demme è uno dei calciatori in uscita dal Napoli. Il centrocampista italo-tedesco è accostato da mesi all’Hertha Berlino, ma l’allenatore del club tedesco, Pal Dardai, ha smentito queste voci di mercato: “Diego non si offenderà, ma lo leggo solo sulla stampa. Non ho mai parlato con lui. Questa voce arriva dalla stampa, non da me. Non ho nemmeno visto un'analisi video su come ha giocato ultimamente”.