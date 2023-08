Demme-Fiorentina, Dazn conferma: è un’idea concreta se parte Amrabat

Diego Demme è tra i giocatori del Napoli in lista di sbarco.

Diego Demme è tra i giocatori del Napoli in lista di sbarco. Il centrocampista italo-tedesco ha il contratto in scadenza tra un anno ed è fuori dal progetto tecnico di Garcia, che non l’ha convocato per le prime due partite di campionato contro Frosinone e Sassuolo.

Nelle ultime ore è tornata in auge l’ipotesi Fiorentina. Una pista confermata anche da Orazio Accomando, giornalista Dazn, che su Twitter fa sapere che Demme è un’idea concreta della Fiorentina se parte Amrabat.