Demme in uscita: niente Hertha Berlino, resta l'ipotesi turca fino all'8 settembre

L’ipotesi Hertha Berlino per Diego Demme è definitivamente tramontata, anche perché nel suo ruolo avanza un'altra trattativa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ipotesi Hertha Berlino per Diego Demme è definitivamente tramontata, anche perché nel suo ruolo avanza la trattativa del club tedesco per Bilal Hussein dell’Aik Solna. Il centrocampista però resta in uscita, non rientrando nei piani del Napoli e "qualche proposta potrebbe arrivare dal mercato turco che chiude anche più tardi, l’8 settembre", fa sapere quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora più importanti)