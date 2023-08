Demme pronto a lasciare il Napoli: non c'è solo l’Hertha, inserimento Stoccarda

Non è presente nell'elenco dei convocati Diego Demme, con il centrocampista tedesco che aspetta soltanto di partire.

Non è presente nell'elenco dei convocati Diego Demme, con il centrocampista tedesco che aspetta soltanto di partire. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il calciatore sembra essere sempre più vicino all'Hertha Berlino, con l'accordo tra il giocatore e il club tedesco che è già stato trovato. Manca solo quello tra le due società, e in tutto questo c'è stato anche un sondaggio dello Stoccarda, che sta provando a inserirsi sul classe 1991

. La curiosità è rappresentata dal fatto che lo stesso Demme, se dovesse concretizzarsi la trattativa con l'Hertha Berlino, diventerebbe capitano, nonostante non abbia mai giocato prima nel club nella capitale tedesca, che nella stagione appena cominciata non giocherà in Bundesliga, dopo la retrocessione dello scorso anno.