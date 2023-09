Demme resta a Napoli? Venerdì finisce mercato in Turchia, ma zero proposte

TuttoNapoli.net

Diego Demme è rimasto a Napoli anche se ormai è fuori rosa. Non ci sono state per lui a fine mercato prospettive di cessione nonostante rumors e voci. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il mercato turco è aperto fino a venerdì ma è difficile che possano arrivare delle proposte congrue per Demme, destinato a restare al Napoli almeno fino a gennaio.