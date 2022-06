Demme via da Napoli? Da Firenze: "Piace alla Fiorentina, ma la situazione è tiepida"

Marco Musiello è stato molto chiaro in una recente intervista. Diego Demme vuole giocare di più.

Marco Musiello è stato molto chiaro in una recente intervista. Diego Demme vuole giocare di più. Possibile una cessione nella sessione estiva di calciomercato per il centrocampista di proprietà del Napoli. L'edizione odierna de La Nazione riporta di come però la dirigenza della Fiorentina, una delle squadre accostate, sia risultata tiepida rispetto a questa possibilità.