Demme via per un pupillo di ADL? Ma poi servirebbe un play di riserva: la situazione

Diego Demme sospetta di doversene stare ancora all’ombra di Lobotka, prospettiva per nulla incoraggiante

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Demme sospetta di doversene stare ancora all’ombra di Lobotka, prospettiva per nulla incoraggiante, scrive il Corriere dello Sport che racconta la tentazione di trovare spazio altrove e la Fiorentina è un’opzione, ma comporterebbe uno scambio tra uomini in scadenza nel 2024: "Castrovilli, centrocampista tecnicamente diverso, è da sempre un pupillo di De Laurentiis che ha pure confessato pubblicamente questa sua debolezza. Ma la partenza di Demme non può essere compensata dall’arrivo di Castrovilli, che copre altre aree di campo e dunque costringerebbe anche a cercare un nuovo play.

Mentre il Napoli vuole rimanere il più possibile simile a se stesso. Fuori Ndombele, gli basterebbe avere Lo Celso in organico, poi si industrierebbe altrove".