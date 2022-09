Deulofeu-Napoli, il retroscena di Marino: “Trattativa iniziata ma mai decollata”

Pierpaolo Marino, dg dell'Udinese, è intervenuto a Kiss kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘La Città del Pallone’

© foto di www.imagephotoagency.it

Pierpaolo Marino, dg dell'Udinese, è intervenuto a Kiss kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘La Città del Pallone’: “Deulofeu? Siamo felici di averlo tenuto con noi perchè è un valore aggiunto importantissimo. Se oggi siamo in questa posizione clamorosa di classifica, il merito è anche suo. Devo dire che è successo quello che succede spesso nel calcio: c’è stata una trattativa iniziata che poi non è mai decollata. C’è stato un interesse del Napoli che poi non si è mai concretizzato”.