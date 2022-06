Deulofeu, prima dell'affondo serve una cessione: c'è un grande indiziato

La fumata bianca è ancora lontana, ma da quel che filtra sembrerebbero esserci ottime possibilità che Gerard Deulofeu si trasferisca a Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La fumata bianca è ancora lontana, ma da quel che filtra sembrerebbero esserci ottime possibilità che Gerard Deulofeu si trasferisca a Napoli. Lo riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il giocatore preferirebbe restare in Italia e giocare in Champions con gli azzurri, pur avendo sul tavolo offerte allettanti da parte di Villarreal e Real Sociedad.

Ma prima va ceduto Politano

Prima dell'affondo decisivo, però, bisognerà vendere. Il principale indiziato è Politano, per il quale non sono però ancora state recapitate offerte concrete. Si vocifera di un interesse del Valencia, la cui situazione economica è però tutt'altro che florida. Una situazione di stallo che rischia di diventare pericolosa per i campani: se uno dei club iberici deciderà di giocare al rialzo, il rischio di perdere l'ex Watford diventerà concreto.