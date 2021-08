Dg Cremonese allo scoperto: "Gaetano ha rinnovato col Napoli, ma ora deve venire da noi!"

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho parlato con lui pocanzi. E' un ragazzo che apprezziamo moltissimo, lo riteniamo importante, ma il Napoli ci fa un po' tribolare. Il centrocampista ha già fatto il rinnovo di contratto col Napoli, ma chiaramente in Serie B si parla di bilanci minori. Gaetano deve venire da noi assolutamente, ma va trovata una soluzione che ci consenta di non svenarci. Per noi anche 50-80 mila euro fanno la differenza".