Dg Valencia: "Ci sono squadre interessate a Rodrigo, col giocatore studieremo la soluzione migliore"

Mateu Alemany, direttore generale del Valencia, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla stagione del club, soffermandosi anche su Rodrigo ed il mercato: "E' un giocatore importantissimo, fondamentale. Mi risulta che ci siano squadre interessate a lui ed altri giocatori del Valencia, ma non ci sono proposte formali. Vedremo con il giocatore quale potrà essere la soluzione migliore".