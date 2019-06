Di Carlo fa le previsioni: "Conte e Marotta vincenti, vorranno scavalcare il Napoli"

Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, a margine dell'evento The Coach Experience in corso a Rimini: "L'Inter ha fatto un altro campionato di vertice, si è qualificata per la Champions League ma per fare quel gradino in più ha scelto Conte e Marotta, sono due che sanno vincere e ricreeranno una mentalità nuova. Non so se ridurranno subito questo gap con la Juventus, ma cercheranno di andare più vicini ai bianconeri. Conte e Marotta sono dei vincenti, dopo la quarta posizione cercheranno di scavalcare il Napoli".