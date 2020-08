Di Gennaro boccia l'affare Milik-Juve: "Dzeko ti dà il salto di qualità, non il polacco..."

L'opinionista e commentatore televisivo Antonio Di Gennaro è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "La gente era contento perché c'era un progetto con il nuovo ds e Liverani che ha prodotto un buon calcio, pur con una difesa che ha concesso molti gol. Liverani l'avevano accostato a Genoa, Cagliari... Ha delle idee, e se proponi calcio è importante per la tua carriera. C'erano le basi e sembrava dovesse firmare un triennale: normale se ha avuto dei ripensamenti. Magari c'è stato qualcosa che non gli è piaciuto".

Milik e Dzeko possono davvero far fare il salto di qualità alla Juventus? "Dzeko sì. A parte l'età, è uno dei più forti se ha motivazioni e concentrazione al massimo. Dzeko è la Roma, quando vuole giocare fa girare la squadra. Non rimane troppo: Lukaku è all'Inter, Haaland al Borussia, Lewandowski al Bayern... Di quel livello ce ne sono pochi. Milik è un buon giocatore, ma non lo vedo in una grandissima squadra, e l'ho sempre detto. Per le caratteristiche che ha può essere come Benzema al Real".