Di Lorenzo a vita! Gazzetta: rinnovo con adeguamento, ingaggio superiore ai 3mln!

Azzurro per sempre, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per racconta del rinnovo di Giovanni Di Lorenzo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Azzurro per sempre, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per racconta del rinnovo di Giovanni Di Lorenzo che sarà formalizzato nelle prossime settimane per la soddisfazione di entrambe le parti: "La società riconoscerà un adeguamento dell’ingaggio, decisamente più importante rispetto al passato, e sarà allungata la scadenza, ad ora fissata al 2026. L’appuntamento non è stato ancora programmato ma all’inizio della prossima settimana, quindi prima della partenza per Dimaro fissata per il 14 luglio, il presidente incontrerà Mario Giuffredi, il suo agente, a Castel Volturno. La distanza è minima e riguarda principalmente la durata, che oscilla tra il 2027 e il 2028.

C’è anche una leggera discrepanza sul piano economico, ma più marginale, per un ingaggio finale che sarà sicuramente superiore ai 3 milioni di euro, rispetto ai 2,4 percepiti attualmente. In ogni caso si tratta di una scelta per niente banale, quella del presidente, che vuole premiare la dedizione del capitano e dare alla città un’altra bandiera in cui riconoscersi".