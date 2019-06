Di Lorenzo al Napoli, ecco le cifre per cartellino e ingaggio del giocatore

Poco dopo l'ora di pranzo Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo al Napoli, che s'è detto felice per la sua nuova avventura, che comincerà il prossimo mese a luglio, in quel di Dimaro. Per l'occasione, ricordiamo le cifre dell'affare con l'Empoli: otto milioni di euro come base fissa, più uno di bonus, per un totale di massimo nove milioni di euro per il terzino classe '93, che invece guadagnerà circa 1,2 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.