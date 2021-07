Di Lorenzo-Napoli, accordo già siglato ad agosto: attivata opzione per estendere contratto

E’ notizia degli ultimi minuti quella lanciata da Sky Sport che riguarda Giovanni Di Lorenzo. Il terzino si legherà al Napoli fino al 2026 e continuerà il suo rapporto con gli azzurri. Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, spiega: “Quello di Giovanni Di Lorenzo col Napoli non è tecnicamente un rinnovo, bensì De Laurentiis ha deciso di utilizzare l’opzione in proprio favore per estendere il contratto fino al 2026 come da accordi siglati lo scorso agosto”.

