Di Lorenzo pronto a stupire: è stato il primo acquisto per la nuova idea tattica

Il Napoli lo ha acquistato prima di tutti gli altri, talmente tanto tempo fa che molti sembrano averlo dimenticato, colpiti dal fascino delle ultime trattative. Giovanni Di Lorenzo è stato il primo volto nuovo, un acquisto mirato, dall'Empoli, per rinforzare la corsia destra. Un colpo non ad effetto ma che tornerà utilissimo. Il Napoli aveva bisogno di un terzino di spinta per assecondare le idee di Ancelotti. Serviva un esterno in grado di sapersi esaltare oltre la metà campo, conquistando diverse volte il fondo e giocando prevalentemente sulla linea del centrocampo. Di Lorenzo ha dimostrato di saperlo fare ad Empoli, dove lo scorso anno ha segnato cinque gol di cui uno al Napoli, ma anche in queste prime amichevoli estive. Pur senza esaltarsi, il classe '93 ha mostrato fisicità, tecnica, senso della posizione e buona personalità. I tifosi stanno imparando a conoscerlo e il Napoli, che lo ha pagato circa dieci milioni, è convinto di aver fatto un ottimo affare. In attesa del giudizio del campo.