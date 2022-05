Di Maria dopo Cristiano Ronaldo: quali giocatori ha Mendes in Italia? Uno solo al Napoli

Con il possibile e probabile sbarco alla Juventus di Angel Di Maria, salirebbe a cinque (più un allenatore) il parco calciatori in orbita Gestifute

Con il possibile e probabile sbarco alla Juventus di Angel Di Maria, salirebbe a cinque (più un allenatore) il parco calciatori in orbita Gestifute di Jorge Mendes in Serie A. Dopo la milionaria parentesi di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Fideo sarebbe l'unico giocatore dell'agenzia lusitana in casa bianconera. Una lista nettamente guidata dalla Roma che ha due calciatori e anche l'allenatore sotto l'ala di Mendes. C'è Rafael Leao al Milan, Ghoulam al Napoli (andrà via in scadenza, può andare alla Lazio) mentre in B c'è Mota al Monza.

Milan - Rafael Leao

Roma - Sergio Oliveira, Rui Patricio, José Mourinho

Napoli - Faouzi Ghoulam

Monza - Dany Mota