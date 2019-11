Di Marzio: "Mercato? Prima ADL sta facendo valutazioni su Ancelotti..."

Uomo mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio parla del calciomercato italiano dal WyScout Forum di Amsterdam su TMW: "Gennaio? Per come lavora di solito a gennaio, per il Napoli non sarà un mercato florido. O cambi e rivoluzioni tante facce, tra chi vuole andare o ha perso gli stimoli, o capisci se ci sono altre responsabilità. Credo che l'attenzione del Napoli sia su Ancelotti sì o no, se sia l'allenatore giusto per il Napoli. Farà le sue valutazioni De Laurentiis dopo il girone Champions e poi deciderà che strategia attuare".