Diallo prima alternativa a Kim per il post-Koulibaly: altri due nomi in lista

Kim Min-jae resta il primo nome per sostituire Kalidou Koulibaly. Ma il Rennes è in vantaggio, per questo Cristiano Giuntoli valuta anche diverse alternative. Abdou Diallo piace ed è fuori dai piani del PSG, nonostante sia stato convocato per la tournée in Giappone. Gli altri nomi in lista sono Francesco Acerbi della Lazio e Japhet Tanganga del Tottenham. A scriverlo è il Corriere dello Sport.