Diawara fuori dal progetto di Mourinho: l'ex azzurro a gennaio può lasciare la Roma

Come contro il CSKA Sofia, anche nella sfida di stasera contro lo Zorya in casa Roma si prevede turnover. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, José Mourinho affiderà nuovamente le chiavi del centrocampo ad Amadou Dawara e Gonzalo Villar, fin qui emarginati in campionato. In attesa di gennaio, quando potrebbero partire entrambi, la Conference League può diventare il loro rifugio. In campionato l'ex Napoli ha disputato appena 8 minuti, mentre lo spagnolo non ha mai giocato e s'è accomodato addirittura in tribuna per tre volte.