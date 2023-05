Difficile fare mercato senza ds, ma il Napoli già si muove: interesse per un centrocampista

Col futuro di Giuntoli tutt'altro che chiaro è complicato cominciare a fare mercato, ma il Napoli si è già mosso per Dachi Kamada dell'Eintracht

