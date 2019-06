Diktat di ADL: "Prima le cessioni", Giuntoli a lavoro per sistemare sei azzurri

«Ho sempre detto che, prima di tutto, dobbiamo vendere per poi comprare. Ora siamo solo in una fase di studio del mercato». Così ieri, nel suo intervento radiofonico a radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a proposito del calciomercato. Sulle colonne dell’edizione odierna di Tuttosport si legge l’elenco dei calciatori, e dei club interessati agli azzurri, con la valigia in mano: il ds Cristiano Giuntoli lavora per sistemare Hysaj (Atletico Madrid e Manchester United), Mario Rui (Milan e Torino), Rog e Ounas (Parma), Diawara (Roma e Milan), Verdi (Roma e Samp)”.