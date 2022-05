Dilemma Meret, rinnovo o addio? L'agente a Napoli tra 10 giorni per una decisione definitiva

Pastorello sarà a Napoli tra dieci giorni per prendere una decisione definitiva. Se resta, Meret dovrà anche rinnovare.

Il Napoli dovrà prima di tutto risolvere il dilemma in porta. Secondo quanto riferito da Il Mattino, Ospina sa che il club azzurro non lo considera una priorità ed il club dovrà decidere se fidarsi o meno di Meret: "Una riflessione è ancora in corso. Pastorello sarà a Napoli tra dieci giorni per prendere una decisione definitiva. Se resta, Meret dovrà anche rinnovare. E la bozza è lì da tempo che attende di essere firmata".