Direttore Tuttosport: "La Juve ha bisogno di soldi, ma Chiesa al Napoli no per un motivo"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato delle voci su Federico Chiesa obiettivo del Napoli nel corso di 'Radio Goal'

TuttoNapoli.net

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato delle voci su Federico Chiesa obiettivo del Napoli nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Juventus di fronte a offerte economiche importanti quest'anno non tratterrà nessuno. Ha bisogno di monetizzare, non parteciperà alla Champions e vuole stabilizzare i conti. Se arrivasse un club di Premier a fare un'offerta la prenderebbe in considerazione, ma non so se può essere lo stesso per una diretta concorrente come il Napoli: i soldi sono sempre soldi, ma gli equilibri di forza in Serie A potrebbero interessare di più alla Juventus".