Djuric, l'agente svela: "Interessava molto al Napoli, ma ora è ad un passo dal Verona"

Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric: “C’è un accordo di massima raggiunto sulla base di un contratto triennale, ovvero la richiesta iniziale del giocatore e che va solo formalizzato. Giocare insieme ad Henry? Sono giocatori dalla stazza fisica importante, Milan un pò di più, ma sono scelte che toccano all’allenatore. Il futuro del Cholito? Da quel che si dice e quel che sento Simeone è destinato ad andare via, ma non ho alcuna certezza.



I motivi dell'addio? Lui ha onorato contratto fino alla fine concludendo i 4 anni e facendo tutte esperienze con la squadra, permettendogli quest’anno di conquistare per la prima volta la possibilità di giocare la Serie A per due anni di fila. Poi il giocatore giustamente ha deciso di guardarsi intorno ed anche il club ha fatto altre valutazioni.



Interessi di altri club? Su tutti Fiorentina e Napoli. Il giocatore interessava molto, ma il club gigliato aveva una vasta lista dove scegliere il futuro attaccante. Napoli? Ci sono stati diversi contatti, abbiamo avuto attestati di stima dalla società, ma al momento il club partenopeo ha bisogno prima di vendere e ridurre almeno parzialmente la rosa e questo ha frenato la trattativa.”