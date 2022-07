"Domenica il re gioca", CR7 annuncia il suo ritorno in campo con il Manchester

Sta facendo discutere il futuro di Cristiano Ronaldo, che non è stato convocato dal Manchester United per l'amichevole di domani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sta facendo discutere il futuro di Cristiano Ronaldo, che non è stato convocato dal Manchester United per l'amichevole di domani contro l'Atletico Madrid. Per placare un po' di polemiche sul suo conto, il talento portoghese ha scelto di esprimersi tramite i social. In particolare Instagram, dove ha commentato un post che lo riguarda scrivendo semplicemente: "Domenica il re gioca". Immaginabile dunque che la data indicata, in cui i Red Devils affronteranno il Rayo Vallecano in amichevole, corrisponda al suo rientro in campo.