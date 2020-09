Domenica incontro a Lisbona con Mendes: si sblocca la cessione di Ghoulam?

Domenica è in programma un incontro a Lisbona tra il Napoli e Jorge Mendes per parlare del futuro dell'esterno in uscita dagli azzurri. Il giocatore algerino dovrebbe continuare la propria carriera in Premier League con il Wolverhampton, club molto vicino al suo procuratore, che è pronto ad aprirgli le porte in vista della prossima stagione. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.