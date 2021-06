Donnarumma al PSG, ci siamo: nulla osta dalla Nazionale, visite mediche a Roma

Giornata di visite mediche per Gianluigi Donnarumma con il Paris Saint Germain. Il portiere ha lasciato questa mattina Parco dei Principi, sede del ritiro della Nazionale, insieme a Gianluca Vialli, per andare in una clinica e svolgere i test che lo faranno poi diventare a tutti gli effetti, dopo la firma, un giocatore del club francese.