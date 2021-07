Donnarumma al PSG, Navas infuriato: vuole andar via ma mancano le offerte

Gianluigi Donnarumma non è ancora ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain, ma già ha creato scompiglio nello spogliatoio parigino. Secondo L'Equipe, il portiere italiano porterebbe con sé una vera e propria bomba, pronta a scoppiare in qualsiasi momento. Il motivo? Keylor Navas, titolare inamovibile nelle ultime stagioni, si sarebbe infuriato nell'apprendere la notizia dell'acquisto dell'ex rossonero, al punto da pensare di lasciare il PSG. Il costaricano, però, sarebbe bloccato anche a causa dell'assenza di offerte (il suo ingaggio è molto alto) e potrebbe non avere scelta: dovrà ancora una volta giocarsi il posto e dimostrare di essere il migliore.