Dopo Callejon, c'è ancora mezzo attacco con la valigia pronta: i nomi sulla lista cessioni

José Maria Callejon è già andato via per fine contratto, tante altre partenze in attacco si concretizzeranno in questa sessione di mercato. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, c'è più di mezzo attacco sulla lista cessioni: Arkadiusz Milik, Fernando Llorente, Adam Ounas e Amin Younes. Quattro addii, un paio di innesti già chiusi e altri da portare a termine nelle prossime settimane.