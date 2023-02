Dopo Gattuso anche Cavani può lasciare il Valencia: ci prova il Santos

. Il Santos è infatti sulle tracce di Edinson Cavani, come ha ammesso il vice-presidente José Carlos

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo Luis Suarez, un altro grande attaccante uruguaiano potrebbe trasferirsi in Brasile. Il Santos è infatti sulle tracce di Edinson Cavani, come ha ammesso il vice-presidente José Carlos de Oliveira a Globo Esporte: "Ci stiamo provando, non è ancora finita.

Quello che abbiamo fatto è stato chiamare Cavani e chiedergli: 'Hai la possibilità di venire qui?' Gli abbiamo fatto una proposta che per il momento non ha accettato".