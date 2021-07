Dopo il ko di Spinazzola, anche la Roma piomba su Emerson Palmieri: è una delle opzioni

L'infortunio di Leonardo Spinazzola apre un casting per la fascia sinistra della Roma. Il club giallorosso è alla ricerca di un profilo da affidare a mister José Mourinho in vista dell’inizio della prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il primo nome sarebbe quello di Cristiano Biraghi della Fiorentina oppure ci potrebbe essere l’ipotesi del ritorno di Emerson Palmieri. Ramadani, si legge, invece avrebbe offerto l’esterno del Chelsea, ed ex viola, Marcos Alonso.