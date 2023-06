Dopo Kim ci sarà un altro addio eccellente: tre nomi per la sostituzione

GIOVANILI UFFICIALE - AL VIA L'EUROPEO U20, I CONVOCATI DELL'ITALIA: NESSUN AZZURRINO PRESENTE Il ct dell’Italia Under 20 Alberto Bollini ha diramato l’elenco dei 20 convocati per l’Europeo di categoria che si giocherà a Malta dal 3 al 16 luglio. Il ct dell’Italia Under 20 Alberto Bollini ha diramato l’elenco dei 20 convocati per l’Europeo di categoria che si giocherà a Malta dal 3 al 16 luglio. LE ALTRE DI A NAPOLI SU LUCUMÌ? IL BOLOGNA HA GIÀ UN NUOVO DIFENSORE CENTRALE: VISITE MEDICHE SVOLTE Sam Beukema è pronto a diventare un nuovo calciatore del Bologna. Dopo aver definito i dettagli dell'accordo con l'AZ Alkmaar nella giornata di ieri, il club emiliano quest'oggi ha accolto il difensore olandese classe '98. Beukema ha... Sam Beukema è pronto a diventare un nuovo calciatore del Bologna. Dopo aver definito i dettagli dell'accordo con l'AZ Alkmaar nella giornata di ieri, il club emiliano quest'oggi ha accolto il difensore olandese classe '98. Beukema ha...