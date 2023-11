Dopo Kim ed Elmas altri colpi? Piacciono due centrocampisti che giocano in Turchia

Il Napoli dà uno sguardo verso la Turchia in vista delle prossime sessioni di mercato

Il Napoli dà uno sguardo verso la Turchia in vista delle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dal portale Sporx, i partenopei sarebbero interessati per gennaio al polacco Sebastian Szymanski, centrocampista in forza al Fenerbahce, così come a Fisayo Dele-Bashiru, mediano del Hatayspor.