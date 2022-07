Dopo la scomparsa di Raiola, Lozano cambia agente: ecco chi lo assiste ora

Dopo la scomparsa di Mino Raiola, Hirving Lozano ha cambiato l'agenzia che gestisce la sua procura. L'attaccante del Napoli passa all'Unique Sports Group, come annunciato dall'agenzia stessa su Twitter: "Siamo fieri di cominciare la settimana annunciando che Lozano è entrato a far parte della famiglia Unique".

Welcome to Unique Sports Group, Hirving!



🇲🇽 Proud to start the week by announcing that @HirvingLozano70 has joined the Unique family #BeUnique pic.twitter.com/hrHZbTmHWk