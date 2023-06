Dopo Tonali, un attaccante: Newcastle sul bomber del Benfica, servono almeno 80mln

Il Newcastle non si fermerà all'ingaggio di Sandro Tonali e vuole essere protagonista assoluto della finestra estiva di mercato

Il Newcastle non si fermerà all'ingaggio di Sandro Tonali e vuole essere protagonista assoluto della finestra estiva di mercato, in vista di una stagione che rivedrà i Magpies affacciarsi di nuovo sul grande palcoscenico della Champions League. Il club inglese cerca un attaccante di spessore per continuare a sognare e competere ad alti livelli in Inghilterra e in Europa: l'obiettivo, riporta il Mirror, è Gonçalo Ramos, bomber del Benfica che ha una clausola di 120 milioni. I portoghesi lo lascerebbero partire per 80 milioni ma i bianconeri non hanno intenzione di spenderne più di 50.