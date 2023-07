Dopo un anno di stop, l’ex Maksimovic può ripartire: ha svolto le visite con un club turco

Un anno dopo aver risolto il suo contratto con il Genoa, Nikola Maksimovic potrebbe tornare a giocare.

Un anno dopo aver risolto il suo contratto con il Genoa, Nikola Maksimovic potrebbe tornare a giocare. Il difensore serbo, che in Italia ha vestito le maglie di Napoli e Torino, oltre a quella del Grifone, ha svolto nel pomeriggio di oggi le visite mediche con l'Hatayspor, club turco che nelle prossime ore dovrebbe annunciare ufficialmente l'approdo del calciatore in Turchia. Maksimovic si prepara così a tornare in campo dopo un lungo stop e a trentuno anni si rimette in gioco ripartendo dalla Turchia.