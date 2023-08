Doppia operazione tra Lazio e Juventus: Giuntoli incassa 21mln, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ormai ci siamo per l’accordo tra Lazio e Juventus per il doppio trasferimento di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini in biancoceleste. I contatti odierni hanno portato la doppia trattativa verso la fumata bianca, con Maurizio Sarri che potrà così contare su due ulteriori rinforzi per puntellare la propria rosa.

In serata, secondo le ultime raccolte da TMW, i due club definiranno l’accordo che sarà così strutturato: per il centrocampista bianconero la Lazio spenderà 17 milioni più altri 4,5 per il laterale di fascia sinistra. Nelle prossime ore le visite mediche di entrambi.