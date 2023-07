Doppia uscita per il Napoli: i giovani Spavone e Pesce alla Pro Vercelli

Doppia operazione in entrata per la Pro Vercelli allenata da Andrea Dossena.

Doppia operazione in entrata per la Pro Vercelli allenata da Andrea Dossena. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com le Bianche Casacche in queste ore dovrebbero chiudere una duplice operazione con il Napoli per lo sbarco al 'Silvio Piola' di Vercelli di Alessandro Spavone e Antonio Pesce.

Il primo, trequartista classe 2004, è reduce da una stagione con la Primavera partenopea da 43 presenze, 9 gol e 5 assist fra campionato, Coppa Italia di categoria e Youth League, mentre il secondo è un attaccante che nella medesima formazione del compagno ha collezionato 28 presenze, 1 gol e 2 assist.