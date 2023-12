Doppio colpo a centrocampo: l'ultima idea di ADL sul mercato

TuttoNapoli.net

Il Napoli valuta il doppio colpo a centrocampo. La società di De Laurentiis, infatti, cerca sia un profilo con le caratteristiche di Anguissa - out per un mese a causa della Coppa d'Africa a gennaio, come Osimhen - che un eventuale sostituto di Elmas, vicino al Lipsia. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola che fa il punto sul mercato del Napoli.