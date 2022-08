Doppio colpo Sassuolo per sostituire Raspadori: un attaccante arriva dallo Spezia

Il club emiliano in serata accoglierà Armand Laurienté, esterno d'attacco in arrivo dal Lorient che sbarcherà in Italia questa sera.

Sassuolo molto attivo in questi ultimi giorni di calciomercato. Il club emiliano in serata accoglierà Armand Laurienté, esterno d'attacco in arrivo dal Lorient che sbarcherà in Italia questa sera. Ma Carnevali e Rossi non si fermano qui: in fase avanzata la trattativa con lo Spezia per il centravanti Janis Antiste: l'ultima offerta superiore ai 6 milioni di euro più bonus si avvicina molto alla richiesta dello Spezia.