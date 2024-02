Doppio ritorno in Primavera: due 2004 rientrano dai prestiti in Serie C

TuttoNapoli.net

Non solo il mercato dei grandi, anche in Primavera si muove qualcosa. E quella di Tedesco si rinforzerà per la seconda parte di stagione. Con un doppio ritorno, due che con la Primavera azzurra hanno già giocato: Alessandro Spavone e Antonio Pesce. Lo riferisce Ciro Troise di IamNaples.it.

“Il centrocampista Alessandro Spavone e l’attaccante Antonio Pesce rientrano dall’esperienza in prestito alla Pro Vercelli. I due ragazzi classe 2004 aiuteranno la Primavera a conquistare i play-off e la promozione nella serie A della categoria”, il tweet pubbicato dal collega.