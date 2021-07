Dov'è finito Maksimovic? Il difensore attende ancor speranzoso

Nikola Maksimovic vuole tornare al Napoli. Come è ovvio il serbo non è a Dimaro, poiché il suo contratto è scaduto il 30 giugno. Nello scorso mercato invernale, il centrale chiese al club un contratto da 2 milioni e mezzo, ma il Napoli rifiutò ritenendo la richiesta troppo elevata. Intanto, in questo periodo ha ricevuto delle offerte dal campionato russo e da quello spagnolo, ma Maksimovic non vuole che l'azzurro.

Il desiderio di Nikola potrebbe avverarsi: siccome Luperto sarà probabilmente ceduto, il Napoli dovrà contrattualizzare un quarto difensore centrale. Maksimovic attende e svolge degli allenamenti personalizzati per tenersi in forma. L'ex Torino vuole farsi trovare pronto all'eventuale chiamata azzurra.