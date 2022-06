Dove andrà Mertens? Dalla Lazio al Valencia di Gattuso: tutte vogliono Dries

Una cosa sembra ormai certa, Dries Mertens lascerà Napoli per ripartire altrove. Dove?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una cosa sembra ormai certa, Dries Mertens lascerà Napoli per ripartire altrove. Dove? Tante soluzioni e ipotesi, ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Dove andrà Mertens? Sono arrivate proposte anche dal Qatar, la chiamata di Sarri per la Lazio, la suggestione Botafogo. E il Valencia di Gattuso che però non naviga in acque economiche felici".