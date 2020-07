Dove giocherà Cavani? La stampa francese: nessuno può pagargli il maxi-ingaggio

Dove andrà Cavani? Non si tratta del solito tormentone social legato ai tifosi del Napoli. L'interrogativo è molto gettonato in Francia, dopo il mancato rinnovo dell'attaccante 33enne col PSG. La stampa francese sottolinea che la pista Inter è sfumata, visto il mancato addio di Lautaro, la Roma non può garantirgli lo stipendio che riceveva al PSG e stesso discorso per il Benfica di cui s'è parlato negli ultimi giorni. Anche la pista Newcastle è da scartare visto che il cambio di proprietà non è stato formalizzato. Chi riuscirà ad accontentare le richieste economiche del Matador?