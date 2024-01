Dragusin, anche il Milan si inserisce: trattativa difficile, ma ha due carte da giocare

Il nome di Radu Dragusin è al centro di tantissime voci di mercato, con la sfida estera tra Bayern Monaco e Tottenham sempre più accesa e con il Napoli e il Milan che ci proveranno

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nome di Radu Dragusin è al centro di tantissime voci di mercato, con la sfida estera tra Bayern Monaco e Tottenham sempre più accesa e con il Napoli e il Milan che ci proveranno per quel che riguarda la Serie A. Il club rossonero nelle scorse ore ha avuto alcuni contatti per il difensore ventunenne, riprendendo il discorso dopo che anche nei mesi scorsi si era parlato dell'interessamento da parte del Diavolo.

Secondo quanto riportato da Milannews.it il sondaggio è stato fatto per capire se davvero ci fosse la possibilità di un clamoroso inserimento. L’idea della società di via Aldo Rossi è quella di inserire il cartellino di Lorenzo Colombo in un’eventuale operazione, valutandolo 12-15 milioni, più un investimento di 10 milioni per il centrale rumeno del Genoa.

I problemi sono da una parte l’inserimento forte del Bayern Monaco delle scorse ore e dall'altra la disponibilità economica del Tottenham, con entrambe le società che possono pagare 25 milioni di euro in questo mercato di gennaio. L’operazione per il Milan è in salita ma la dirigenza può contare sulla carta Colombo, attaccante attualmente al Monza che piace molto al Grifone sin dalla scorsa estate. Con il Genoa il Milan ha pure in ballo il riscatto di Junior Messias a fine stagione, per quella che sarebbe la seconda carta da giocarsi.