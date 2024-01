Dragusin, il Napoli ha un grande vantaggio sul Tottenham: ecco quale

Sono ore calde per l'affare Radu Dragusin. Il difensore rumeno in forza al Genoa, è al centro di una vera e propria lotta di mercato

Sono ore calde per l'affare Radu Dragusin. Il difensore rumeno in forza al Genoa, è al centro di una vera e propria lotta di mercato, tra Napoli e Tottenham che se lo stanno contendendo. Nonostante si possa pensare agli Spurs come nettamente favoriti nell'affare, c'è un dettaglio che in questo momento rende gli azzurri in vantaggio: il tempo.

Infatti, la società inglese prima di poter concludere l'assalto al difensore ex Juventus, dovrà piazzare la cessione di Eric Dier. Sul giocatore c'è il forte interesse del Bayern Monaco: è in realtà già in stato avanzato la trattativa, ma certamente non ancora conclusa. Il Napoli dovrà quindi approfittare di questo bug e provare ad anticipare sul tempo il Tottenham, provando a soddisfare la richiesta del Grifone.

Attualmente i partenopei offrono 20 milioni di euro più il prestito di Zanoli e il cartellino di Ostigard, ma i rossoblu vorrebbero invertire le due formule. Per lo stesso cash, ottenere a titolo definitivo Zanoli e in prestito il centrale norvegese. Saranno cruciali i prossimi giorni per scoprire come si evolverà la situazione e capire se il Napoli riuscirà ad anticipare il Tottenham.