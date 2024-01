Dragusin, il Tottenham non molla: attesa a breve offerta ufficiale al Genoa. Napoli in attesa

Arrivano aggiornamenti sulla trattativa per Radu Dragusin, difensore del Genoa obiettivo di Napoli e Tottenham.

Il giornalista di Relevo Matteo Moretto, scrive su X: "Nella giornata di oggi ci sono stati contatti diretti tra il Tottenham e il Genoa per Radu Dragusin. Il club inglese non molla per il difensore rumeno e presenterà presto un’offerta. Il Napoli resta in attesa dopo aver presentato una proposta ufficiale ieri (20/22mln più il cartellino di Ostigard, valutato 7-10mln, e il prestito di Zanoli)".

Conferme anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che tramite un tweet aggiorna: "Le trattative sono ancora in corso e dovrebbero proseguire nel fine settimana. I termini personali rimangono concordati con gli Spurs. Il Genoa insiste per 30 milioni di compenso garantito, un'offerta ufficiale formale è attesa a breve".

