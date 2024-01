Dragusin sempre più vicino al Tottenham: agenti a Londra per chiudere, cifre e dettagli

Radu Dragusin si avvicina sempre di più al Tottenham.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu Dragusin si avvicina sempre di più al Tottenham. Dopo il ribaltone subito dal Bayern Monaco - che ieri sembrava a un passo dall'accordo - gli Spurs sono pronti a versare 25 milioni più 5 di bonus nelle casse del Genoa, più il prestito del difensore Djed Spence che, al momento, non sembra ancora convinto della destinazione.

Nelle scorse ore gli agenti del giocatore, cioè Florin Manea e Gabriele Giuffrida, sono volati in direzione Londra per cercare di chiudere l'affare con il Tottenham. Trattativa calda e cessione oramai quasi certa, con Spence che sarà un rinforzo interessante per la retroguardia come poteva essere quello di Ostigard. Il Napoli aveva fatto un'offerta comprendente anche il suo cartellino e quello di Zanoli, ma il Genoa preferisce l'offerta del Tottenham per 30 milioni di motivi. Dunque nelle prossime ore sono attese novità e la probabile fumata bianca. Dragusin andrà a guadagnare circa 2 milioni di euro a stagione, a salire. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.